بتكلفة 45 مليون جنيه.. زراعة وتشجير المدخل الجنوبي بمدينة سوهاج الجديدة

أكد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة على البدء فى تنفيذ مشروع زراعة وتشجير المدخل الجنوبي بناحية طريق مطار سوهاج الدولي بمساحة 150 ألف متر بواقع ثلاث كيلومترات ونصف مقسمة إلى جزئين الجزء الأول مساحة 1500 متر ويشمل بفر بعرض ستون مترا والجزء الثانى من الجهة الجنوبية الطريق الصحرواي الغربي بواقع 2000 متر ويشمل بفر بعرض تسعون مترا، وذلك في إطار خطة جهاز مدينة سوهاج الجديدة لخلق مجتمع عمراني متكامل يكون متنفسا لسكان المدينة وواجهة تليق بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع يشمل زراعات النجيلة ومغطيات التربة للحفاظ على المزروعات كما يشمل حارة خاصة بالدراجات وممشى ومقاعد ومظلات خاصة بالاستراحات للمتنزهات كما يتمييز المشروع بالشكل الحديث من أرضيات الإنترلوك عالي الجودة والبلدورات المتوسطة المتميزة بالدهانات والألوان الحديثة والاعمدة الديكورية المضاءة ذات الطابع الخاص على الطراز المعماري الحديث.

وأضاف المهندس محمد عبد الله يوسف، أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت ٤٥ مليون جنيه وذلك جانبا من خطة الجهاز لاستكمال كافة المرافق والخدمات الحضارية وحرصا على خلق متنفسا يليق بسكان مدينة سوهاج.

وفي سياق آخر يهيب جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بالمواطنين سكان المدينة بالمحافظة على خطوط الغاز المنفذة وفي حالة القيام بأى إتلاف بخطوط الغاز سوف يتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة مع تحميل أصحاب القطع المتسببة في الإتلاف جميع تكاليف الإصلاح وتحرير محضر بقسم الشرطة حيال هذه المخالفات.