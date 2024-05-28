لفطار صحي| طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة

بودينج الشيا من الوصفات الصحية الغنية بالألياف والفيتامينات التي تعمل على تقوية الجسم والشعور بالشبع فترة طويلة، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالفراولة اللذيذة، لمذاق شهي.

بودينج الشيا بالفراولة

طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة

المقادير

- حبوب الشيا : ربع كوب

- حليب : كوب (سائل)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- العسل : ربع كوب

- الفراولة : نصف كوب (مقطعة)

- جرانولا : كوب

- التوت : حسب الرغبة (طازج / للتزيين)

- زبدة الفول السوداني : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الشيا مع الحليب، والعسل، والفانيليا، وغطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لعدة ساعات حتى يجمد الخليط.

اسكبي كمية من الخليط في أكواب التقديم.

وزعي طبقة فراولة، وطبقة جرانولا، وأعيدي الكرة لعمل 3 طبقات.

زيني الوجه بحبات التوت الطازجة، وزبدة الفول السوداني وقدميه.

فوائد تناول حبوب الشيا

فقدان الوزن

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فنحن نوصي بشدة بتناول بذور الشيا كل يوم تساعدك الكمية العالية من البروتين والدهون الصحية والألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول وأقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

صحة الأمعاء

تحتوي بذور الشيا على ألياف فريدة تعرف باسم الألياف الصمغية إن إضافة الماء إلى هذه البذور يجعلها تشكل ملمسًا يشبه الهلام. هذا صحي جدا لجهازك الهضمي تغذي هذه الألياف القابلة للذوبان البكتيريا النافعة في الأمعاء والأمعاء وتقضي على الميكروبات الضارة.

الهضم

عندما تستهلك الشيا ، تصبح الميكروبات الصديقة الخاصة بك أكثر صحة يساعد ذلك على تصحيح مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والإسهال قد تساعد الألياف المخاطية على امتصاص السوائل الزائدة إذا كنت تعاني من الإسهال بينما تساعد أيضًا في حركات الأمعاء الأكثر سلاسة إذا كنت تعاني من الإمساك.

الالتهاب

تحتوي بذور الشيا على دهون أوميجا 3 أكثر من السلمون ، مما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتساعد الأحماض الدهنية الأساسية في شيا على تحسين صحة جدران الخلايا ويساعد في علاج مشاكل مثل آلام المفاصل والتهاب المفاصل والربو والقولون العصبي والتهاب الجراب وجميع الأمراض الالتهابية الأخرى.

صحة العظام

هذه البذور هي أيضًا غذاء خارق للوقاية من هشاشة العظام وتقوية العظام وتحتوي هذه الأطعمة على كالسيوم أكثر بخمس مرات من الحليب، كما أنها غنية بفيتامينات ب والأحماض الدهنية التي تساعد العظام على امتصاص الكالسيوم يجعلهم أكثر كثافة وصحة وأقل عرضة للضعف مع تقدم العمر.

سكريات الدم

تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الشيا والأحماض الدهنية الأساسية معًا على استقرار مستويات السكر في الدم في الجسم قد يساعد في تحسين صحة البنكرياس ، ويجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء ، وعادة ما يحسن صحتك العامة.