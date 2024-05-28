أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.51 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.46 جنيه للشراء.

47.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.51 جنيه للشراء.

51.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.60 جنيه للشراء.

60.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.04 جنيه للشراء.

155.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.93 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.04 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة لكنه تحرك في نطاقات ضيقة عكس عملات رئيسية أخرى قبل بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع والتي تترقبها الأسواق للحصول على مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة العالمية.

واتسمت تحركات العملة بالضعف إلى حد كبير في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد جلسة هادئة الليلة الماضية بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.

وارتفع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين والبيانات التي أظهرت تراجع ثقة الشركات الألمانية في مايو.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات منطقة اليورو الأوسع الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وكذلك الحصول على مؤشرات على مدى السرعة التي يمكن أن يقدم بها البنك على قرار خفض لاحق.