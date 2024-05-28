أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 مايو بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء 28 مايو، إستقرارا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة مع توافر المعروض بكافة الأسواق والسويقات الفرعية.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

كيلو المشمش ب35 جنيها.. إنخفاض أسعار الفاكهة بالفيوم

خلال ذلك شهدت أسواق الفاكهة إنخفاضا في أسعار العنب والمشمش والبطيخ، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب40 جنيها، وكيلو المشمش ب35 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب40 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 65 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15جنيها، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و8 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و10 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيهات للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات للباذنجان العروس و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و12 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و35 جنيها لكيلو البامية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 50 جنيها.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية والخضروات ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.