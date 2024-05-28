محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتسوية الطرق غير المرصوفة بديروط والبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية الطرق والشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

في هذا الإطار شنت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وأبوتيج وأبنوب في أسيوط، حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة حيث تم رفع ما يقرب من 676 طن قمامة ومخلفات، فضلاً عن تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية، وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد عبدالروؤف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل