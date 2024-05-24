باير ليفركوزن يجدد رغبته بضم رونالدو من النصر السعودي

جدد تشابي الونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني طلبة لإدارة النادي بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأبدي ألونسو رغبته في تواجد " الدون " بين صفوف فريقه من أجل الارتقاء بمستوى اللاعبين والمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

وخسر ليفركوزن لقب بطولة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة على يد أتلانتا الإيطالي، كما توج الفريق بلقب بطولة الدوري الألماني للموسم الجاري 2023 – 2024 حيث رقما تاريخيًا بعدما حسم اللقب بدون أي هزيمة.

النصر يفقد خدمات نجم الفريق بنهائي كأس خادم الحرمين

كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية، ان نادي النصر السعودي سيفقتد خدمات نجم الفريق في لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر اقامته يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وسوف يتم ايقاف ‎لابورت من قبل لجنة الانضباط لمباراتين وهي مباراة الاتحاد ومباراة نهائي كاس الملك بعد طرده للسلوك المشين وغرامة مالية 20 الف.

وتعرض لابورت للطرد خلال مواجهة النصر ضد الرياض، بعدما تعمد ضرب لاعب الفريق المنافس في ذراعه.

وتعادل النصر بهدفين لمثلهما أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر مع نظيره الهلال، في نهاية الشهر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.