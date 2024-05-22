أرقام جديدة تنتظر كريستيانو رونالدو في يورو 2024

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة يورو 2024 المقبلة والتي شهدت تواجد النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وينتظر رونالدو العديد من الأرقام المميزة التي سيحققها خلال مشاركته في بطولة اليورو وهي كالأتي:

رونالدو سيصبح أول لاعب يُشارك في 6 نُسخ يورو مختلفة، ليحطم رقمه الشخصي السابق والمسجل باسمه حيث شارك في 5 نُسخ يورو مختلفة.

أول لاعب يُسجل في 6 نُسخ يورو مختلفة، وذلك حال تسجيله الأهداف في البطولة، ليتخطى الرقم القياسي المسجل باسمه أيضًا حيث سجل في 5 نُسخ يورو مختلفة.

إذا سجل رونالدو هدف واحد خلال النسخة الحالية من البطولة سيصبح أول لاعب يُسجل +15 هدف في تاريخ بطولة اليورو.

رونالدو سيصبح أول لاعب يُشارك في 3 نهائيات ببطولة اليورو وذلك في حال نجاحه بقيادة المنتخب البرتغالي إلى نهائي النسخة الحالية.

رونالدو على بعد خطوة ليكون أكثر من صنع أهداف في تاريخ اليورو، ويحتاج الدون صناعة هدفين لكسر الرقم الحالي المسجل باسم النجم بوبورسكي (8).

سيصبح رونالدو أكبر لاعب يُسجل في تاريخ بطولة أمم أوروبا " اليورو " وذلك في حال تسجيله بالنسخة الحالية، ليحطم الرقم الحالي المسجل باسم فاستيك بعمر (38 عام و 257 يوم).