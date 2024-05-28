كيفية استخراج شهادة ميلاد أونلاين.. يحتاح الكثير من المواطنين في بعض الحالات إلى استخراج شهادة ميلاد مميكنة، وفي سياق ذلك أتاحت الحكومة استخراج شهاد الميلاد الكمبيوتر إلكترونيا.

بوابة مصر الرقمية

ويمكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، والمحررات الرسمية الأخرى إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية، من هنا

النقر على أيقونة خدمات الأحوال المدنية.

النقر على استخراج شهادة ميلاد، وبدء الخدمة.

النقر على على تسجيل الدخول.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك.

أخيرًا مراجعة الرسوم المقررة عليك وتسديدها.

طريقة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عبر موقع وزارة الداخلية

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنا

يجب إنشاء حساب جديد

إدخال البيانات المطلوبة منك.

النقر على دليل الخدمات.

يجب اختيار الأحوال المدنية.

النقر على أيقونة شهادة ميلاد.

أخيرًا سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا.

جدير بالذكر يستغرق وقت استخراج شهادة الميلاد، حوالي 48 ساعة إذا كان الشخص سوف يستخرجها من خلال بوابة مصر الرقمية، أو من خلال موقع وزارة الداخلية.