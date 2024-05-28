سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 28 مايو 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد آخر ارتفاع لـ سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات أمس.
وننشر خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيها للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و46.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.