الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 28 مايو 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد آخر ارتفاع لـ سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات أمس.

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تحرك أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء

وننشر  خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيها للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و46.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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