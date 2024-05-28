مصرع طفلة سقطت في بئر للصرف الصحي بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها بالفيوم، إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي بمنطقة السلخانة، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بسقوط طفلة في الثالثة من عمرها في بئر للصرف الصحي، بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث، وتبين سقوط طفلة تدعي فوجينا صبري منصور 3 سنوات، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 9 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل مدينة دمو باتجاه القاهرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.