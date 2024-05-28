جامعة بنها تشارك فى فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في ختام فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني UCCD Annual Networking 2024، تحت عنوان “Career Readiness: MOHESR Vision 2030″، والذي تمَّ عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢٤ بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات.



وأكد الجيزاوي، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 ، وفي إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دعم مراكز التطوير المهني بهدف توعية طلاب الجامعات بمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، والإسهام في فتح مسارات مهنية لهم عند تخرجهم.



جدير بالذكر أنّ الملتقى ضمَّ ما يزيد عن مائتي عضو من فريق عمل المراكز الجامعية UCCD ، يمثلون ستة وثلاثين مركزًا في سبع وعشرين جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجيا مصرية، وقد تم خلال الاحتفالية الاعلان الرسمي عن افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة



وضم وفد الجامعة من الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة، والدكتورة صحر عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة وفريق عمل المركز .