وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الثاني الثانوي، من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات.

وأضاف عبدالله، أن 61 ألف و481 طالب وطالبة، أدوا ثالث امتحانات الشهادة الاعدادية ب 343 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 61 ألف و481 طالبا وطالبة، أدوا اليوم الامتحان في مادة الهندسة بالفترة الأولى ومادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية من خلال 343 لجنة أساسية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وغداً يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.