إنطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

أعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إنطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، بمشاركة مئات الطلاب من مختلف المراحل التعليمية على أربعة فئات عمرية.

وتواصل اللجنة التنسيقية المكونة من أحمد سيد، مدير إدارة المكتبات، وتامر بدران مدير إدارة جودة التعليم، ونادية سيد مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي أعمالها لليوم الثاني على التوالي .

وتتم التصفيات على فئات الفئة الأولى للمرحلة الابتدائية، «من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي».

والفئة الثانية للمرحلة الإبتدائية « من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي».والفئة الثالثة «المرحلة الإعدادية»، والفئة الرابعة «المرحلة الثانوية».

وقال أحمد عبد الرحمن، منسق المشروع بالمنطقة، أنه سوف يتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلاً على مستوى المنطقة فى التصفيات المقررة بعد غدا الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠م.

وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور محمد محمود محمد، و محمد يونس عبد الحفيظ، وهالة أحمد.

من جهة أخرى تتواصل أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائيةوالاعدادية الازهرية أعمالها لليوم الخامس على التوالي .واكد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، خلال متابعته أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالمنطقة، على مراعاة الدقة والحرص فى عمليات الرصد والمراجعة، مشيرًا إلى أنه كان يتابع عملية تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمنطقة، ومراكز التوزيع بالإدارات التعليمية.