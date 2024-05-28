شقيقا الشيطان ومؤامرة ساعة الفجر..شهوة الإجرام مُكلفة جداً ‏

سار بطلا القصة على درب الإجرام، فكان طبيعياً أن تُلوث الدماء أيديهما، ظنا أن إرضاء شهوة الإجرام سيشفي الغليل، ولكن بالتأكيد لم يعلما أن مصيراً قاتماً ينتظرهما.

كثيرة هي القصص التي تكشف للجميع سوء ما يقود إليه استعراض القوة الغاشمة، ولكن مُعتادي الإجرام لا يرتدعون أبداً إلا حينما يعضون أصابع الندم بعد فوات الأوان.

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بداية الحكاية

وقعت الحكاية في صيف عام 2021، وذلك حينما تشاجر المُتهم علاء برفقة شقيقه (سبق الحكم عليه) مع حسين عبد الهادي اثر خلاف بينهم.

حينها تدخل محمد شقيق حسين لنجدته، وكان هدفه هو إنهاء الخلاف القائم بين الجميع.

وأثار ذلك حفيظة المتهم وشقيقه وأضمرا شراً كامناً داخلهما تجاه محمد فعقدا العزم وبيتا النية على الاعتداء عليه.

وحينما حلت الساعة الرابعة من فجر يوم 15 سبتمبر توجها إلى منزله، وطرقا الباب، ولم يشك المجني عليه في نواياهما ففتح لهما.

وتصاعد الحديث بين الثلاثة، واستفز الجانيان المجني عليه، وانهالا عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض على ظهره، وحال فراره قام المتهم بإخراج سلاح ناري "فرد خرطوش" من كمر بنطاله وضربه به على يده، وأطلق طلقة في الهواء.

ونجح المجني عليه في الفرار وعند العودة فوجيء بالمتهم يقابله في الطريق العام ويطلق عليه طلقتين أصابت احداهما اصبعه الأوسط ليده اليسرى وأصابت الثانية فخذه الأيسر.

تقرير الطب الشرعي

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالفخذ الأيسر ذات طبيعية نارية رشية خرطوش حدثت من عيار ناري.

وقد تخلف لديه من جراء إصابته كسر شارف على الالتحام بالثلث السفلي لعظمة الفخذ الأيسر واعتلال جزئي محوري بالفصلة الرباعية والتغذية العصبية لهما مما تعد عاهة مستديمة وتقدر نسبتها بما يساوي 15 %.

اتهامات النيابة العامة

واتهمت النيابة العامة المتهم علاء.ع أنه في يوم 15 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة دار السلام في محافظة القاهرة أحدث وآخر سبق الحكم عليه عمداً مع سبق الإصرار بالمجني عليه محمد عبد العادي جرحاً نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وتعدا عليه ضرباً بأسلحة نارية وبيضاء بأن أطلق صوبه عيارين ناريين من سلاحٍ ناري فرد خرطوش فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في كسر شارف على الالتحام بالثلث السفلي لعظمة الفخذ الأيسر.

كما تسببا في اعتلال جزئي محوري بالعضلة الرباعية والتغذية العصبية لها والتي تقدر نسبتها بحوالي 15 %.

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز بغير ترخيص ذخائر تستخدم على السلاح الناري.

حكم المحكمة

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم حضورياً بالحبس مع الشغل سنة عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.