تحرك أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

أسعار الدواجن اليوم



وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 93 جنيها ، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 77 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها، ، وكذلك انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ل 85 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلي 97 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها .

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ل 103 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 115 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 210 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 110 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 120 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.

أسعار البيض

• وانخفضت سعر كرتونة الأحمر من لتتراوح 122 ل 125 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلي 163 جنيهًا فى شهر رمضان .

• أما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 118 ل 125 جنيهًا

• وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 125 جنيها.