الثلاثاء 28 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم عبد الخالق : هناك لاعبين لاتستحق التواجد في الزمالك.. وأتمنى عودة جنش

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد إبراهيم عبد الخالق ، لاعب الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي قدمه الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

 

وقال إبراهيم عبد الخالق ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، :" الزمالك استحق الفوز على الاتحاد السكندري، لقد قدم مباراة جيدة، ولكن هناك لاعبين في القائمة الحالية للزمالك لا تستحق تمثيل الفريق  مثل إبراهيم انداي".

 

وتابع :" الزمالك في احتياج للتعاقد مع ظهير أيسر وحارس مرمى ، وأفضل التجديد لمحمد عواد على حساب محمد صبحي، كما أتمنى عودة جنش لقلعة ميت عقبة".

 

وواصل : "الحياة أفضل بدون سوشيال ميديا ، واللجان تسيطر على السوشيال ميديا في مصر ، وكرة القدم هي مصدر رزقي الوحيد ، وأفضل العمل كمدير فني بعد إعتزالي كرة القدم ، وأدعو الله أن يكون حظي في التدريب مثل حظي كلاعب".

 

وأضاف : "حسام غالي مثلي الأعلى وأحب شخصيته ، والتدريب ليس مؤشرا للحكم على مستوى اللاعب في المباريات ، وطارق حامد وأحمد توفيق وعمر جابر مستواهم في التدريب مثل المباريات".

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