الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الزمالك السابق يكشف سبب رحيله عن القلعة البيضاء

الزمالك
الزمالك

كشف إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، وذلك خلال الفترة من 2015، وحتى 2017.

txt

عضو الزمالك: ياسين حافظ مستمر معنا في الموسم المقبل


وأكد عبد الخالق في تصريحات تلفزيونية بأن "السوشيال ميديا"، كانت سببًا من أسباب رحيله عن الزمالك بسبب الضغوط والإنتقادات التي كنت أتعرض لها بإستمرار. 
وتابع: "إبراهيما نداي كان لاعب كويس في دجلة لكن حالياً مستواه لا يؤهله للإستمرار في الزمالك".
وأكمل: "الزمالك محتاج ظهير أيسر وحارس مرمى، والتجديد لمحمد عواد أفضل من استمرار محمد صبحي" 
وأختتم "أتمنى عودة جنش للزمالك من جديد".
وكان عبد الخالق أحد اللاعبين الذي عاصروا المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، والذي نجح في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر مرتين في 2015، و2022 مع الزمالك.

مواد متعلقة

حسن مصطفى: جيل الأهلي الحالى تفوق على 2005

ناقد رياضي : المساندة الجماهيرية ومجلس الإدارة وراء تتويج الأهلي بلقب الـ12

الجريدة الورقية