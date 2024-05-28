لاعب الزمالك السابق يكشف سبب رحيله عن القلعة البيضاء

كشف إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، وذلك خلال الفترة من 2015، وحتى 2017.



وأكد عبد الخالق في تصريحات تلفزيونية بأن "السوشيال ميديا"، كانت سببًا من أسباب رحيله عن الزمالك بسبب الضغوط والإنتقادات التي كنت أتعرض لها بإستمرار.

وتابع: "إبراهيما نداي كان لاعب كويس في دجلة لكن حالياً مستواه لا يؤهله للإستمرار في الزمالك".

وأكمل: "الزمالك محتاج ظهير أيسر وحارس مرمى، والتجديد لمحمد عواد أفضل من استمرار محمد صبحي"

وأختتم "أتمنى عودة جنش للزمالك من جديد".

وكان عبد الخالق أحد اللاعبين الذي عاصروا المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، والذي نجح في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر مرتين في 2015، و2022 مع الزمالك.