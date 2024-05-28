عضو الزمالك: ياسين حافظ مستمر معنا في الموسم المقبل

نفى محمد طارق ، عضو مجلس إدارة الزمالك ، ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول نية القلعة البيضاء، الاستغناء عن لاعب فريق الشباب، ياسين حافظ، بعد تهنئته لنظيره في الأهلي، إمام عاشور بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد طارق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »،

:" ياسين حافظ مستمر في الزمالك الموسم المقبل حتى لو لم يكن مرتبطا بعقد".

وتابع :" ياسين حافظ لاعب محترم ولا يختلق أزمات أو مشاكل، والطبيعي أن يقدم التهنئة للاعب إمام عاشور، بصفته زوج شقيقته، ولكن جماهير الزمالك لها حق ايضا على اللاعب الشاب".

وأضاف :" نحن كمجلس إدارة نعمل على مايسعد جمهورنا، وما فعله اللاعب لم يكن منطقيا ولم يراع مشاعر جماهير الزمالك، وكل ما يتردد عن منع تصعيده بسبب حالة النسب مع إمام عاشور، غير صحيح".