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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمدي فتحي يكشف أسباب رحيله عن النادي الأهلي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، تفاصيل رحيله عن المارد الأحمر.

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وتحدث فتحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "الكورة مع فايق"، حيث قال: "كولر كان رافضًا بشدة لرحيلي عن المارد الأحمر، ولكني جلست معه واقتنع بوجهة نظري".
وتابع: "لقد فضلت الخروج في هذا التوقيت لأنني حصلت مع الأهلي على 6 بطولات في موسم واحد، ولم أقصر مع الفريق في أي شيء، وكنت أريد الخروج بشكل جيد والنادي رحب، هم استفادوا وأنا استفدت".
وأكمل: "الأمر كان لا يتعلق بالمقابل المادي فقط، بل لتقليل الضغط نوعًا ما، لأنني في الأهلي دائمًا مُطالب بالفوز وتحقيق البطولات والموضوع ليس سهلًا".
وكان حمدي فتحي قد ترك المارد الأحمر، بما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري عدة مرات، حيث قدم للمارد الأحمر من خلال إنبي.

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