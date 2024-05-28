رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بمستشفيات القليوبية

عقد حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ الاجتماع الدوري مع مديري الإدارات الصحية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوي داخل كافة المنشات الصحية سواء العلاجية أوالوقائية لاستقبال عطلة عيد الأضحي المبارك.

تطبيق الميكنة والتحول الرقمي..

وناقش" الجزار " - آلية العمل خلال الفترة المقبلة حيث تتزامن مع سفره مع البعثة المصرية للحج، وأكد على ضرورة مواصلة العمل على نفس الوتيرة، وضرورة المتابعة الدقيقة من قبل مديري الإدارات، واليقظة التامة لكافة برامج الطب الوقائي بجميع المنشات الصحية، والعمل على قدم وساق.

وفيما يخص مستشفى القناطر الخيرية للوصول بها إلى درجة التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بالإضافة إلى تطبيق الميكنة والتحول الرقمي بجميع الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

كما أشار أن وكيل المديرية، لديه كافة صلاحيات وكيل الوزارة، وعلى جميع مديري الإدارات التكاتف والتعاون من أجل صالح المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتطرق وكيل الوزارة، أثناء الاجتماع إلى التوضيح لبعض ما ورد بالقرار ٩٥ الملحق للائحة ٧٥ لعام ٢٠٢٤، فيما يخص بعض الخدمات المقدمة للمرضى بما يتماشي مع صالح المريض، ولتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.