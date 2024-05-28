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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوريكة على رأس قائمة إهتمامات الأهلي بالمريكاتو الصيفي

بوريكة
بوريكة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي محسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي، هدف للنادي الأهلي في انتقالات الصيف المقبلة.

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وتابع هشام انفراد خلال برنامجه على قناة النهار: "بوريكة من أبرز الأهداف التي تنال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وجاء بترشيح من إدارة الاسكاوتينج وهو مواليد 2000 وهو من هدافي الدوري المغربي".

وأضاف أمير هشام: "البوركينابي محمد كانوتيه لاعب جروزني الروسي من ضمن المهاجمين المطروحين أيضًا بجانب 3 أجانب آخرين، وجميعهم ينالوا إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني".

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