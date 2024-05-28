بوريكة على رأس قائمة إهتمامات الأهلي بالمريكاتو الصيفي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي محسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي، هدف للنادي الأهلي في انتقالات الصيف المقبلة.

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وتابع هشام انفراد خلال برنامجه على قناة النهار: "بوريكة من أبرز الأهداف التي تنال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وجاء بترشيح من إدارة الاسكاوتينج وهو مواليد 2000 وهو من هدافي الدوري المغربي".

وأضاف أمير هشام: "البوركينابي محمد كانوتيه لاعب جروزني الروسي من ضمن المهاجمين المطروحين أيضًا بجانب 3 أجانب آخرين، وجميعهم ينالوا إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني".