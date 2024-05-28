ناقد رياضي : المساندة الجماهيرية ومجلس الإدارة وراء تتويج الأهلي بلقب الـ12

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن تتويج الاهلي بدوري أبطال إفريقيا جاء نتيجة لعدة عوامل منها المساندة الجماهيرية ومجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد وأي أزمة يتم اخفائها فورًا، والتكتم عليها عكس الزمالك الذي غطت أزماته على تتويجه بالكونفدرالية.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي منظومة ناجحة ومتكاملة، ويفكر في زيادة بطولات وطموحه كبير، حتى ان مارسيل كولر قال ان جماهير الاهلي بدأت تطالبه بالحصول على الثالثة عشر".

وأضاف: "كولر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، والأهلي لا يقف على أي لاعب، ورغم ان حوالي 12 لاعب تعرض للإصابة وغابوا في فترات مختلف، لكن الأهلي يمتلك عناصر قوية، وقدموا مستوى طيب على مدار البطولة".

وزاد: "لا اعرف لماذا سيدفع الزمالك مبلغ مليون و140 الف جنيه لنادي بيراميدز في مقابل تصوير عبدالله السعيد بكأس الكونفدرالية.. هل من كتب العقود لم يكن يدرك البنود الموجودة".