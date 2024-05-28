لاعب ألمانيا السابق: نحتاج لاعبين مثل محمد زيدان في الدوري الألماني

أكد روبيرتو هيلبيرت لاعب منتخب ألمانيا وقائد فريق باير ليفركوزن السابق على إعجابه الشديد بالثنائي المصري محمد زيدان وعمر مرموش، وتجربتهما في الدوري الألماني.

وقال هيلبيرت في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "المرة الأخيرة التي فاز بها منتخب ألمانيا بلقب اليورو كان منذ سنوات طويلة ودائما نتمنى أن يفوز باللقب، وآمل أن نكون مستعدين لحصد اللقب".

وزاد: "أتمنى من اللاعبين أن يتحدوا كفريق واحد ويقاتلوا في اليورو، لأننا يجب أن نفوز بالبطولة لأنها على أرضنا ووسط جماهيرنا وأتمنى أن يستغل اللاعببن المزيج الحادث من الخبرات والشباب، وأتوقع أن نحقق الإنجاز".

وانتقل هيلبيرت للحديث عن علاقته بكريستيان جروس مدرب الزمالك السابق قائلا: "أول مرة تقابلت فيها مع جروس كانت في موسم 2008/2009، وهو مدرب عظيم جدا حقا وسعدت بالتدرب تحت قيادته، وهدفي هو أن أكون مثله يوما ما".

وتحدث عن لعبه ضد محمد زيدان من قبل قائلا: "لعبت ضده عندما كان في فيردر بريمين وماينز، لقد كان لاعبا عظيما ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين المصريين في أوروبا".

وواصل: "زيدان كان لاعبا من الصعب مواجهته واللعب ضده، وهذه النوعية من اللاعبين هي التي نحتاجها في الدوري الألماني".

وأتم: "رأيت عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم وهو حقا مهاجم جيد جدا وكان عظيما، وأرى أنه ليس لاعبا مهما فقط لمنتخب مصر ولكن لفريقه وللدوري أيضا".