مدرب الألومنيوم : لا أعلم سبب تأجيل مباراتنا أمام الأهلي

أكد هشام عبدالمنعم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، أنه لا يعلم سبب تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر.

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وتابع هشام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نحن لا نملك أي مواعيد وبالتالي لا نعلم ماذا سيحدث، نتدرب فقط وانتهينا من الدوري ونتدرب بدون هدف ولا أعلم سبب ما يحدث معنا".

وأضاف هشام عبدالمنعم: "لا نعرف ماذا نفعل؟ هل سيتم تسريح اللاعبين وتحديد الراحلين أو عمل برنامج تدريبي، ونحن لا نعلم موعد المباراة".

واختتم: "هناك دراسة لمجلس الإدارة بالانسحاب عن كأس مصر، في حال عدم تعجيل موعد المباراة ولعبها في أقرب وقت".