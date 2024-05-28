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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الألومنيوم : لا أعلم سبب تأجيل مباراتنا أمام الأهلي

هشام عبدالمنعم
هشام عبدالمنعم

أكد هشام عبدالمنعم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، أنه لا يعلم سبب تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر.

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وتابع هشام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نحن لا نملك أي مواعيد وبالتالي لا نعلم ماذا سيحدث، نتدرب فقط وانتهينا من الدوري ونتدرب بدون هدف ولا أعلم سبب ما يحدث معنا".

وأضاف هشام عبدالمنعم: "لا نعرف ماذا نفعل؟ هل سيتم تسريح اللاعبين وتحديد الراحلين أو عمل برنامج تدريبي، ونحن لا نعلم موعد المباراة".

واختتم: "هناك دراسة لمجلس الإدارة بالانسحاب عن كأس مصر، في حال عدم تعجيل موعد المباراة ولعبها في أقرب وقت".

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