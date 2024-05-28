الألومنيوم يعلن انسحابه من كأس مصر حال تأجيل مباراة الأهلي

أعلن هشام عبد المنعم، المدير الفني لنادي الألومنيوم انسحابه من بطولة كأس مصر، حال تأجيل مواجهة الأهلي في دور الـ 32.

إقرأ أيضًا..



وقال هشام عبد المنعم تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنهينا الدوري في شهر إبريل، ولا توجد لدينا مباريات ودية لانشغال بقية الفريق".

وأضاف: "وجدنا خطابًا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي، على أن يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة في وقتٍ لاحق.. ما هو الموعد اللاحق؟".

وتابع: "ماذا نفعل الآن؟ كيف سنتدرب ولا نعرف موعد المباراة؟ هناك لاعبين عقودهم ستنتهي هذا الموسم، ولا نعرف موقفهم من مواجهة الأهلي".

وأتم هشام عبد المنعم تصريحاته قائلًا: "الألومنيوم سينسحب من كأس مصر حال تأجيل مباراة الأهلي".