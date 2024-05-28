أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن منظمي الهجمات الإرهابية على أراضي روسيا الاتحادية أخطأوا في حساباتهم، ويواجه المخربون تصديا وردا شديدا.

وفي تهنئته بيوم حرس الحدود، أشار رئيس الدولة إلى أن المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل مجموعات من المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب المعادية تم إحباطها إلى حد كبير بفضل تفاني قوات حرس الحدود.

وأضاف: "بفضل تفاني وتصميم حرس الحدود (الروسي) تم إلى حد كبير إحباط المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل عصابات المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب التابعة للعدو، وأولئك الذين خططوا لهذه الهجمات الإرهابية على أراضينا أخطأوا في حساباتهم وواجهوا تصديا شديدا".

دميتري..روسيا تحقق النتائج العسكرية فى المستقبل

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا ستحقق قريبا النتائج التي تحتاجها في العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن البلاد لا تسعى إلا إلى النصر وسوف تحققه.

وقال ميدفيديف في حديثه مع العسكريين خلال زيارة إلى ميدان التدريب العسكري بيسوتشنينسكي في منطقة لينينغراد: "أنا واثق من أنه بفضل العسكريين مثلكم، وبفضل ضباط المستقبل، سنحقق النتائج التي نحتاجها في المستقبل القريب جدا"، مضيفا أن "هذه النتائج واضحة لكم أيضا، نحتاج فقط إلى النصر وسنحقق هذا النصر".

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أهمية أن يخضع الجنود الآن للتدريب في ساحة التدريب ويتلقوا المعرفة اللازمة، مشيرا إلى أنه "في ظروف العمل القتالي وبشكل عام على خط الجبهة، فإن المهارات التي اكتسبتَها لا تقدر بثمن، وهذا سينقذ ليس فقط حياتك أنت، بل أيضا حياة مرؤوسيك".

وشكر ميدفيديف جميع المواطنين الروس الذين ساعدوا على الجبهة وقال: "أود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني نيابة عن قيادة البلاد ووزارة الدفاع لجميع مواطنينا الذين يساعدون على الجبهة، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يشترون الطائرات المسيرة، الذين يعلمون كيفية استخدامها في ظروف القتال، والذين يساعدون في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "[أود أن أعرب عن الامتنان] لجميع المتطوعين لدينا، وفي هذه الحالة المتطوعون هم في الحقيقة البلد بأكمله، لأن البلد بأكمله يساعد على الانتصار".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".