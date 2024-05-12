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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل الفيلم السياسي عن السيرة الذاتية للرئيس بوتين.. استخدم الذكاء الاصطناعي

بوتين
بوتين

كشف المخرج البولندي بيسليل المعروف باسم باتريك فيجا، تفاصيل ومعلومات فيلم سياسي عن السيرة الذاتية لـ بوتين بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي


وأكد المخرج العالمي بيسليل المعروف باسم باتريك فيجا أنه صور مشاهد للزعيم الروسي فلاديمير بوتين باستخدام ممثل بولندي له بنية مماثلة وتغليفه بتقنية الذكاء الاصطناعي لتغطية وجه بوتين على الممثل، وخلق تأثير واقعي بأعلى دقة، وهو أمر يقول إنه من المستحيل القيام به باستخدام المكياج التقليدي أو الأطراف الصناعية أو غير ذلك من الأدوات المتعارف عليها.

يشار الى أن الفيلم يتم تسويقه للموزعين الدوليين في سوق الأفلام في كان خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن المخرج باتريك فيجا عن الفيلم السياسي المأخوذ عن السيرة الذاتية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مايو عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه قال إن تطوير الذكاء الاصطناعي اللازم لإعادة خلق صورة بوتين على الشاشة استغرق أكثر من عامين.

Women of Mafia

 

وكانت آخر أعمال المخرج العالمي باتريك فيجا فيلم Women of Mafia الذي طرح في السينمات ودور العرض في عام 2018، وتدور قصته حول زرع ضابط بوليس وسط مافيا نسائية، ليكون عضوًا من أعضاء المافيا وشريكًا في العصابة، حتى يتمكن من معرفة كل شيء عن المافيا وعن السيدات اللائي يعملن بها، ويتمكن من إحكام قبضته عليهن حتى يمسك بهن.

 

ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين العالميين، منهم: أولجا بولادز وأنيسكا ديجانت وألكسندرا بوبلافسكا، والفيلم من تأليف وإخراج باتريك فيجا.

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