محمد صلاح: مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب.. واستبعاد الشحات "قرار صائب"

تحدَثَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة الخاصة بمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب في مباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، نظرًا لتألقه مع النادي الأهلي في المباريات الأخيرة ومساهمته بشكل كبير في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا دون أن تسكن شباكه أي هدف.

وأضاف: استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي من قائمة المنتخب، قرار صائب من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، نظرًا لابتعاده عن مستواه المعهود في الفترة الأخيرة، وتواجد أكثر من لاعب مميز في مركز الجناح الهجومي.