حارس الأهلي : أعاني بسبب ارتباطي بأسم شوبير.. وهو أول من ينتقدني عندما أخطأ

قال مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: ارتباطي باسم شوبير له إيجابيات وسلبيات، وشرف لي أن أحمل اسمه.



وأضاف: في النهاية هو والدي، وللأسف البعض يستغل أني نجل شوبير عشان يدوس عليا ويهاجمني، وفي ناس ما بتصدق تستنى لي غلطة.



وتابع: عمل والدي الإعلامي لا يتأثر بعاطفته لي كأب، ففي حال صدور أي خطأ مني في أي لقاء يكون أول من ينتقدني عبر وسائل الإعلام وحدث هذا الأمر في أكثر من مناسبة، وفي النهاية هذا عمله، على الرغم من نصحة المستمر لي كحارس سابق.

