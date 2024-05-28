شبانة: الأهلي حقق أرقام قياسية تاريخية.. وأنصح بعمل "رسالة دكتوراة" عن أسباب نجاحه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي حقق أرقام قياسية، وأصبح صعبًا على أي منافس داخل القارة الوصول لعدد بطولاته في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الانجاز يتحقق طبقًا لعوامل كثيرة، من الممكن أن يتم تحقيق لقب بـ"الصدفة"، لكن الأهلي منظومة متكاملة حقق العديد من الانجازات.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بشأن سامي قمصان واختياره كريم فؤاد للعب كظهير أيسر، من أهم التصريحات وله دلائل كثيرة، ويؤكد أنه مدرب كبير ويحترم مساعديه ويقدره جيدًا، ويؤكد إمتلاك كولر صفات شخصية رائعة، ويحترم مساعديه ويمنحهم أدوار كبيرة، وكذلك كان لـ قمصان دورًا في وقت سابق بمشاركة محمود متولي في لقاء مازيمبي".

وأضاف: "هذه التصريحات تؤكد حالة التلاحم داخل النادي الأهلي، واعلاء المصلحة العامة من أجل تحقيق البطولات، كما أن كولر تحدث عن صعوبة منحه ميزانية مفتوحة من جانب محمود الخطيب، ولا يوجد نادٍ في العالم يكون لديه ميزانية مفتوحة، ولا يوجد أي نادٍ يقوم بذلك حتى لا يُعلن افلاسه سريعًا".

وأكمل: "ولا يوجد أي لاعب لديه رواتب متأخرة في الأهلي، لأن النادي يسير وفق نظام معين، واستراتيجية معينة، والنادي يسير بشكل منظم ومؤسسي، ويستهدف الاستمرار على الصدارة وحصد المزيد من الألقاب، لابد من عمل دراسة او رسالة دكتوراه، بشأن استمرارية الأهلي في حصد البطولات".

وزاد: "الأهلي ظاهرة تستحق الدراسة، ويسير وفقًا لعوامل ونظام لذلك اصبح منظومة ناجحة بكل المقاييس".

وأشار إلى أن هناك تفكير سطحي بشكل كبير في موضوع إمام عاشور والانتماء الخاص باللاعب، وهو أصبح منتميًا للنادي الأهلي، مثلما أصبح ناصر ماهر ينتمي لفريق الزمالك، مطالبا بعدم الانسياق وراء قلة تحاول الكذب والضحك على الجمهور. موضحًا أن البعض يصنع المشاهدات بـ"الهبل" الذي أصبح يدفع الناس لمشاهدته، ولكن عليهم ألا يتخيلوا أن لهم حيثية محترمة.