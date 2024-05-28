شادي محمد: الجيل الحالي في الأهلي مميز .. وأرفض المقارنة بين الأجيال

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد بالإنجازات التي تحققت في القلعة الحمراء على مدار السنوات الماضية، متمنيًا أن يتم التوقف عن المقارنات بين الأجيال المختلفة في النادي وبين المدربين الذين تولوا تدريب الفريق الأحمر بدءًا من مانويل جوزيه ثم موسيماني وكولر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منظر الجمهور كان رائعًا ودعم الفريق بشكل قوي خلال لقاء الترجي التونسي، والمنظومة رائعة ومترابطة ويجب الإشادة بهم، ومن قبلهم جماهير الزمالك أيضًا، وهذه هي الكرة لأنها بدون جمهور لا تساوي شيئًا".

وأضاف: "دائمًا الأجيال في الأهلي تكمل مسيرة بعضها.. وجيل 2005 جعل الانجازات عادية ولا أحب المقارنات مطلقًا، والفريق الأحمر دائمًا عندما يكون في قمة مستواه يكون لديه تأثير على منتخب مصر والذي يظهر بقوة في البطولات القارية، وكنا عندما نواجه فرق شمال إفريقيا، كان البعض يقول أننا نخسر، لكن الجيل الحالي كسر حاجز الخوف، ومعظم الفرق أصبحت تخشى الأهلي".

وزاد: "الأهلي أصبح معتادًا على الفوز بالألقاب القارية، والجيل الحالي وضع مسئولية كبيرة على الأجيال المقبلة، ودائمًا الانجاز يكون بروح الجماعة، ولم يتحقق بواسطة فرد واحد، واهنئ اللاعبين في الفريق وهم شرفونا ورفعوا رأسنا رغم الضغوط الكبيرة".

وأكمل: "في الخمس سنوات الأخيرة، تحمل الجيل الحالي الكثير، بل أن البعض كان يُقلل منهم، ولكن نحن فخورين بما تحقق من جانبهم".