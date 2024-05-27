ضياء السيد: كولر أصبح يمتلك خبرات كبيرة مع الأهلي

أكد ضياء السيد مدربب منتخب مصر السابق، أن النسخة الحالية من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تُوج بها النادي الأهلي شهدت تكتيك عالٍ للغاية من جانب مارسيل كولر، وحافظ الفريق على شباكه بالدفاع القوى، رغم اختلاف الخصوم، وهو ما يؤكد بأن المدرب السويسري حصل على خبرات كبيرة في القارة السمراء، ومسيرته شهدت تصاعد كبير مع المارد الأحمر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر أصبح يمتلك خبرات كثيرة، ويتعامل بشكل جيد خارج ملعبه، كما أن لاعبي الأهلي أصبحوا يمتلكون قوة وخبرة، وهو ما جعل الفريق في النهاية يحصد اللقب القاري، وكنت أتوقع وجود أفشة أساسيًا على حساب مروان عطية أو أكرم توفيق، لكنه في النهاية اختار نفس تشكيل الذهاب".

وأضاف: "تغيير أفشة كان جيدًا ومنح الاستحواذ أيضًا للأهلي، وأضعنا فرصتين بعد مشاركته، كما أننى كنت أتوقع وجود رضا سليم على حساب بيرسي تاو، خصوصًا أن الجناح المغربي في حالة فنية أفضل حاليًا، ولكن كولر لم يُغامر مطلقًا، وكان حريص على وجود نفس اللاعبين التي شاركت ذهابًا وقامت بالاحتكاك مع الخصم، وهو فكر موجود في كرة القدم، لأن الهدف كان واضحًا وهو التتويج باللقب، والهدية جاءت مبكرًا بتسجيل الهدف، وكنت متوترًا بكل تأكيد في الدقائق الأخيرة".

وواصل: "كنت أخشى من الكرات الثابتة أو أي شئ سيكون بمثابة "كرسي في الكلوب".. ولكن الكرة كانت في نهاية المباراة في وسط ملعب الترجي التونسي، وسعيد بأن هذا الجيل حقق العديد من الألقاب الإفريقية، وفي التسعينيات كنا أقل من الجيل الحالي.. والأهلي دائما لديه الأجيال القادرة على تحطيم الأرقام القياسية".