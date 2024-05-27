إير كايرو تتألق في منتدى السياحة الإفريقي وتتعهد بتعزيز الاتصال

أكملت شركة طيران إير كايرو، الذراع الإقتصادي لوزارة الطيران المدني والذراع الاقتصادي للشركه الوطنية مصرللطيران منخفض التكاليف وهي شركة طيران مصرية بارزة معروفة بخدماتها المتميزة والتزامها بأسعار معقولة، مشاركتها بنجاح في منتدى مصر أفريقيا السياحي والذي أقيم في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ.

و ضم المنتدى، الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة المصري، نخبة متميزة من قادة صناعة السياحة والمسؤولين الحكوميين وعشاق السفر من أكثر من 20 دولة إقليمية وآسيوية وأوروبية. وسلطت مشاركة إير كايرو الضوء على التزام الشركة الثابت بتوسيع شبكتها وتعزيز الاتصال وترويج السياحة الأفريقية.

وتتمثل المساهمات الرئيسية لشركة إير كايرو في المنتدى في عرض توسيع الشبكة، حيث سلطت شركة إير كايرو الضوء على شبكتها المتنامية من خطوط الطيران عبر أفريقيا، مؤكدة التزامها بربط الركاب بوجهات مختلفة وتعزيز التبادل الثقافي.

وتعزيز خيارات السفر الجوي بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، وتبسيط استكشاف التراث الثقافي الغني لأفريقيا والمناظر الطبيعية الخلابة للمسافرين.

أيضًا، التعامل مع أصحاب المصلحة في الصناعة وشركاء الصناعة والمسؤولين الحكوميين والعملاء المحتملين لتعزيز التعاون واستكشاف فرص جديدة لتعزيز السياحة في أفريقيا.

ساهمت مشاركة إير كايرو في منتدى مصر أفريقيا للسياحة في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة السياحة الأفريقية. إن التزام شركة الطيران بتوسيع شبكتها وتوفير خيارات سفر بأسعار معقولة والمشاركة مع أصحاب المصلحة في الصناعة يجعلها قوة دافعة في تعزيز نمو السياحة في جميع أنحاء القارة.