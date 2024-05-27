أكاديمية مصر للطيران تشارك في معرض "12 th Aviation Stakeholders Convention2024" بأديس أبابا

انطلاقًا من الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتدريب وتوسيع آفاق التعاون مع جميع دول القارة السمراء؛ وإيمانًا بالدور الذي تقوم به أكاديمية مصر للطيران للتدريب بضرورة التواجد في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مجالات الطيران مما يزيد من فرص التواجد فى السوق الإفريقى ويمنح الأكاديمية الفرصة لعرض إمكانياتها التدريبية المختلفة، والتأكيد علي ريادتها فى مجال تدريب الطيران بين دول الجوار، شاركت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى المؤتمرالسنوى " 12th Aviation Stakeholders Convention2024 " والمقام بأديس أبابا بإستضافة من الخطوط الجوية الأثيوبية تحت رعاية منظمة شركات الطيران الأفريقية "افرا".

وعرضت الأكاديمية كافة الخدمات التدريبية المتوفرة و المتمثلة في تدريب أطقم الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo,A320,A220-300, A330/A340، وطرازات بوينج B777,B737-800.

وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب Cabin Service Trainer (CST) وأيضا تدريب المهندسين على صيانة الطائرات متعددة الطرازات والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة بإعتماد الإتحاد الأوروبي (EASA)، وكذلك الدورات الخاصة ICAO Aviation Security &ICAO TRAINAIR PLUS ، مما يؤكد ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات تدريب الطيران المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.