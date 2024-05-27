موسى: مصر للطيران تسير ٣٣ رحلة من مطار كوناكري إلى المدينة لنقل ١٠٢٠٠ حاج و١٧ من باماكو لنقل ٥٢٥٠

أكد الطيار محمد موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية إنه من المقرر أن تسير مصرللطيران ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا الي مطار المدينة المنورة لنقل ١٠٢٠٠ حاجا في مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ مايو الجاري وحتى ٦ يونيو القادم

كما تسير مصرللطيران أيضا عدد ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي الي مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجا اعتبارا من اليوم الخميس ٢٣ مايو وحتي ٢ يونيو القادم

وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة بإسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد ٣٠٩ راكبا .

وتتمني مصرللطيران حجا مبرورا وذنبا مغفورا لضيوف الرحمن المسافرين علي متن رحلاتها هذا العام.

واضاف موسي قائلا: " يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين علي متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء علي متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت ،