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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري البورسعيدي : منظومة التحكيم في مصر بحاجة لإعادة النظر

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن منظومة التحكيم المصرية هذا الموسم وتأثيرها في مواجهات الدوري الممتاز.

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وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين..

- ما يحدث من لجنة الحكام أمر غير منصف.. منظومة التحكيم في مصر تتعمد إهدار مال نادي شعبي وآن الآوان لتلك اللجنة أن ترحل.

- لجنة الحكام برئاسة خبير تحكيمي أجنبي تساعد ناد بعينه من أجل إبعاد النادي المصري عن المنافسة.

- نطالب فقط بحقوقنا والإنصاف وتقدمنا باحتجاج رسمي وندرس الاستعانة بالتحكيم الأجنبي.

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