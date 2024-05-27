المصري البورسعيدي : منظومة التحكيم في مصر بحاجة لإعادة النظر
تحدث رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن منظومة التحكيم المصرية هذا الموسم وتأثيرها في مواجهات الدوري الممتاز.
وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين..
- ما يحدث من لجنة الحكام أمر غير منصف.. منظومة التحكيم في مصر تتعمد إهدار مال نادي شعبي وآن الآوان لتلك اللجنة أن ترحل.
- لجنة الحكام برئاسة خبير تحكيمي أجنبي تساعد ناد بعينه من أجل إبعاد النادي المصري عن المنافسة.
- نطالب فقط بحقوقنا والإنصاف وتقدمنا باحتجاج رسمي وندرس الاستعانة بالتحكيم الأجنبي.