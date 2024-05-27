مدبولي: زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشاريع بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، اليوم الإثنين، أن زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%

وأشار إلى أن هناك قفزة في سعر برميل برنت، وأنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية



يشار إلى أنه تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية عددٍ من المشروعات الصناعية، بتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة "برج العرب الجديدة".



ولفت رئيس الوزراء، في مُستهل زيارته للمصنع، إلى أن صناعة الزيوت في مصر تُعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الربط بين ما بين الزراعة والصناعة.



وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.

وخلال جولته بالمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرحٍ من المهندس أسامة سُليمان، رئيس مجلس الإدارة؛ حيث أوضح أن شركة Cargill العالمية قامت بافتتاح وتشغيل مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية في سبتمبر 2004 بطاقة استخلاص تصل إلى 3 آلاف طن يوميا من بذور الصويا، وبما يصل إلى مليون طن سنويا؛ حيث ينتج المصنع زيت الصويا الخام وكُسب الصويا.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت في مارس 2018 بمضاعفة الإنتاج من خلال إضافة خط انتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا؛ ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية 2 مليون طن سنويا.



وفي سياق متصل، أشار المهندس أسامة سُليمان إلى أنه في يوليو من عام 2018، تم تدشين وإطلاق شركة SOYVEN، كأول شراكة على مستوي العالم بين شركتي Cargill وADM العالميتين في مصر مناصفةً.

وأوضح أن شركة SOYVEN تمتلك وتدير الشركة الوطنية للزيوت النباتية، وقد نجحت الشركة في الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 2 مليون طن سنويا في عام 2021، كما حققت الشركة فائض تصدير من زيت الصويا وكُسب الصويا، وساهمت في سد فجوة الاستيراد بالسوق المصرية.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن صناعة استخلاص الزيوت من الصويا في مصر قد بدأت في 2004 وتوسعت الاستثمارات في مجال استخلاص الزيوت في مصر لتحقيق فائض حقيقي من الطاقة الانتاجية وتلبية احتياجات السوق المصرية والإقليمية المستقبلية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مراحل الإنتاج بالمصنع، والتي تتضمن عملية تحميل وتفريغ فول الصويا، ومحطات تعبئة الزيت.