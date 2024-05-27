تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة في التجمع الأول

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة داخل مدخل العقار في منطقة التجمع إلى جلسة 29 مايو لحضور المتهم من محبسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 16676 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 2607 لسنه 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهم «محمد ع»، بهتك عرض فتاة أثناء صعودها داخل العقار فأقدم على ملامسة جسدها، وخلالها فصرخت الفتاة وتجمعت أهالي المنطقة وحاول المتهم بالهروب، لكن تمكنوا من القبض عليه، حتى أبلغوا رجال الشرطة. وعلى الفور تم القبض عليه وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.