جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية توعوية شاملة لأهالي قرية "الشهيد الخيري

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبالتعاون مع حياة كريمة، قافلة طبية توعوية ضمن قوافل الجامعة التنموية المُتكاملة، لتقديم خدماتها لأهالي قرية الشهيد خيري التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لقرى إقليم القناة و سيناء.

حياة كريمة

أكد رئيس الجامعة، على أن فعاليات القافلة تأتي في إطار المشاركة الإيجابية والفعالة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

واسفرت القافلة عن الكشف على 643 حالة مرضية في 11 تخصصًا طبيًا ما بين " الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك، والأمراض الجلدية، والباطنة، والصدر، والعظام، وطب الأسرة، طب الأسنان، إلى جانب صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

كما قام فريق من كلية الزراعة بزيارة عدد من بساتين وحقول المحاصيل المختلفة مستهدفه 45 مُزارع والتي شملت محاصيل البطيخ، والشمام الاسمعلاوي والفراولة والبصل ونخيل البلح والمانجو وعباد الشمس والذرة والقمح .

إلى جانب قيام فريق كلية التربية بتقديم خدمات توعوية بضرورة الحصول على فرص لتحسين المعيشة، وعمل مشروعات لاكتساب الدخل من المنزل، فضلا عن التوعية بضرورة محو الأمية للحصول على فرص عمل، والتغلب على مشاكل البطالة.

أما فريق كلية الطب البيطري - تم الكشف على 550 حالة بيطرية تشمل أبقار و جاموس، أغنام و ماعز، خيول، دواجن وطيور وأرانب.

وعن كلية التمريض تم عمل ندوة تثقيف صحي حول التعرف على أمراض حساسية الرئة ونزيف الرحم وطرق الوقاية ووسائل منع الحمل، أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

اجتمع اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا برؤساء الوحدات المحلية ومسؤول ومنسق حياة كريمة برئاسة المركز بقاعة المؤتمرات بديوان رئاسة مركز ومدينة أجا ، حيث تم خلال الإجتماع استعراض ومراجعة موقف الأراضي المخصصة للمشروعات التى سيتم تنفيذها.