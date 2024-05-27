بوتين: المحاصيل الروسية المصنعة في المصانع الأوزبكية مطلوبة في الأسواق

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن آلات جمع المحاصيل الزراعية الروسية المصنعة في المصانع الأوزبكية مطلوبة بشدة في أسواق دول العالم الأخرى.

وقال بوتين خلال اجتماع لـ"مجلس أقاليم روسيا وأزبكستان": "هناك طلب كبير على الحصادات الروسية المنتجة في المصانع الأوزبكية في أسواق الدول الثالثة (الأخرى)".



وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إلى أوزبكستان، في زيارة دولة تستمر يومين.

وزار بوتين أوزبكستان بدعوة من رئيسها شوكت ميرضيايف، وتمثل هذه الزيارة المحطة الثالثة له في جولته الخارجية الأولى منذ بدء ولايته الجديدة والتي استهلّها بالصين، قبل أن يتوجه إلى بيلاروس.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إلا أنه التقى ميرضيايف في موسكو خلال احتفالات روسيا بالنصر على النازية في الـ9 من مايو الجاري، في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين الحليفين.