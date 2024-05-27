سرق 3 كيلو .. القبض على أخطر لص ذهب في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أخطر لص ذهب في البساتين التابعة لمحافظة القاهرة، بعد سرقته حوالي 3 كيلو ذهب من منازل المواطنين.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على أخطر لص ذهب في البساتين، أن المتهم سرق حوالي 3 كيلو ذهب، كما أنه استهدف المقتدرين ماديا والأثرياء وكان يتسلل إلى بيوتهم ليلا لسرقتهم.

وأضافت التحريات أنه سرق نحو 15 خاتما و10 دلايات و7 انسيال و12 حلق، ومصوغات أخرى من منازل الأثرياء بعد مراقبته لهم وتسلله إلى منازلهم ليلا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغات من الأهالي، بتعرضهم لسرقة مصوغاتهم الذهبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف على ملابساته وبتفريغ كاميرات المراقبة تمكنت من ضبط المتهم واعترف بسرقته للمصوغات.

ومن جهة اخرى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمركز ومدينة أوسيم على خلفية اتهامهم بإصدار تراخيص بناء على أرض زراعية.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة العميد أحمد جمال الدين من ضبط المهندسة ص ع مدير عام الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أوسيم ومهندس التنظيم أ و بالمركز وذلك لاصدارهم 3 رخص بناء على أراض زراعية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم في مركز أوسيم قاموا بإصدار رخص بناء على أراض زراعية وتم البناء عليها بالفعل في منطقة سقيل بمركز أبو النمرس في الجيزة.