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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تعليق قوي من عزة مصطفى على حادث إطلاق النار.. "إسرائيل تكذب" (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الأخبار المتداولة حول حادث إطلاق النيران في رفح، قائلة: «أي أخبار خاصة بمصر، وتحديدا بالقوات المسلحة؛ خلي مصدرك الرئيسي هو المتحدث العسكري المصري، لإن فيه كلام كتير منتشر من الصبح غير دقيق».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن المتحدث العسكري صرح منذ قليل بأن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

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المتحدث باسم جيش الاحتلال: العلاقة مع مصر مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل

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المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: نرفض أي عملية عسكرية اسرائيلية برية في رفع

وتابعت: معظم الإعلام الصهيوني والإعلام المدفوع هو إعلام كاذب، والمتحدث العسكري هو المسئول المنوط بأخبار القوات المسلحة المصرية.

وكان اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، كشف تفاصيل حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي بمنطقة رفح.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن مصداقية الإعلام في هذا التوقيت تعتبر أهم من أي سبق صحفي، والإعلام يجب عليه تحري الدقة في المعلومات التي يتداولها في هذا الشأن.

وتابع: الجيش الإسرائيلي يعتبر نفسه هو الجيش الذي لا يقهر، وحتى الآن لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية التي حددها، لأنه يستخدم أسلحة غير حديثة الصنع.


وأوضح اللواء نصر سالم، أن جيش الاحتلال فوجئ بعناصر تهاجمه أثناء حرق مخيم النازحين في منطقة رفح الفلسطينية ضد مدنيين عزل من الأطفال والشيوخ وكبار السن والنساء.

وأشار إلى أن الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على رفح بجنوب قطاع غزة؛ يعقد جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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