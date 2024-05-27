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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات سلة الأهلي يتفوقن على سبورتنج بأولى لقاءات نهائي الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تغلب الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سيدات سبورتنج، في أول لقاءات الدور النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين، التي تقام بنظام Best of 5.

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‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 83-68.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبات الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 25-18، وواصلت لاعبات الأهلي تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 41-39. 

قام طارق خيري، المدير الفني، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 55-50. وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 83-68.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز، في أولى مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

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