المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

​أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيما للنازحين تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة رفح، والذي أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين النازحين العزل، مستنكرا مسلسل جرائم كيان الاحتلال المستمرة وضربها عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية ومواصلته لعملياته بقتل المدنيين الأبرياء في حرب إبادة جماعية تتم تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له، أن الممارسات الإسرائيلية والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة الحرب يعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومن شأنه يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن ارتكاب الاحتلال مجزرة في رفح بحق النازحين، هو إمعان في تجاهل وانتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، الذي يلزمها بوقف الهجوم العسكري على رفح وفتح معبر رفح الحدودي لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية.