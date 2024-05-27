عاجل
انصار الله: نفذنا 4 عمليات منهم استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر
الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إتحاد الكرة يخطر بيراميدز بإنضمام إبراهيم عادل لمنتخب مصر

إبراهيم عادل لاعب
إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

txt

إبراهيم عادل يمنح بيراميدز التقدم أمام الجونة في الشوط الأول

ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم عادل للمعسكر الذي ينطلق غدا، إلى جانب الثنائي السابق مصطفى فتحي ومحمد حمدي.

وسجل إبراهيم عادل هدف فوز بيراميدز اليوم الإثنين على منافسه الجونة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الجريدة الورقية