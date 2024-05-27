إتحاد الكرة يخطر بيراميدز بإنضمام إبراهيم عادل لمنتخب مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم عادل للمعسكر الذي ينطلق غدا، إلى جانب الثنائي السابق مصطفى فتحي ومحمد حمدي.

وسجل إبراهيم عادل هدف فوز بيراميدز اليوم الإثنين على منافسه الجونة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.