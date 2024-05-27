نورهان منصور تتزين بالألماس ولا تخشى الثعبان

اعتادت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالات المتنوعة المفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت نورهان منصور بإطلالة ساحرة، متناغمة مع إجواء السهرة التي تواجدت فيها مع زوجها وشقيقتها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش الساتان باللون الطوبي، الفستان عكس حرصها على ممارسة الرياضية ليصبح قوامها رشيق متناسق مع وزنها، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وحرصت أن تتزين ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس مع قراط طويل على شكل ثعبان رفيع لتواكب موضة هذا العام وتتصدر أهتمام المعنيين بالموضة.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية التي عكست جمال ملامحها بشكل ناعم، مع لون النود في الشفاه.

وفي سياق متصل، تعشق نورهان منصور التنوع بين الكاجوال والكلاسيك وتملك ذوق رفيع في أختيار فساتين السهرة المواكبة لأحدث صيحات الموضة بشكل أنوثي جذاب.

الفنانة نورهان منصور

الفنانة نورهان منصور

الفنانة نورهان منصور