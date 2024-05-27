سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالمنامة

تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الإعلام في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من الـ 28 حتى الـ 30 مايو الجاري تحت شعار "إعلامنا هويتنا"، وبتنظيم من وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.



وصرح إبراهيم بن سيف العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية رئيس وفد وزارة الإعلام المشارك في المهرجان، إنّ مشاركة وزارة الإعلام في النسخة السادسة عشرة من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين، تأتي تأكيدًا على دعمها وحرصها الدائم على المشاركة في الفعاليات الإعلامية الخليجية.



وأضاف في تصريحه:" يعد المهرجان ملتقى مهمًّا وتظاهرة سنوية للمؤسسات الإعلامية بدول مجلس التعاون الخليجي وكوادرها، وفرصة للتعريف بما تنتجه من محتوى إذاعي وتلفزيوني".



وأشار إلى أن الوزارة استعدت مبكرًا للمشاركة في مهرجان هذا العام على صعيد أشرعة المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد، والتي أضيفت لها هذا العام جائزة "الدانة للدراما" التي تضم 9 فئات.



وأفاد بأن الوزارة ستشارك بجناح ضمن فعالية سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني حيث يحتوي الجناح على شاشات تعرّف بالمحتوى الإعلامي لوزارة الإعلام.

وبيّن أن المهرجان يمثّل فرصة للمشاركين لحضور الندوات وحلقات العمل المتخصصة في مجالات الإعلام وصناعة الأفلام ومتطلبات المستقبل، ومن أهمها ندوة "الدراما الخليجية بين جيلين" وندوة "تأثير الإعلام في القيم المجتمعية والأسرية والهوية الخليجية"، وندوة "الإعلام الرياضي بين الموثوقية والإثارة".



وقال: إن المشاركة تبرز محتوى منصة "عين" كونها أول منصة تفاعلية رقمية في سلطنة عُمان والتي أطلقت لتعزيز المحتوى الإلكتروني العُماني والعربي ولمدّ جسور التواصل بين وزارة الإعلام والجمهور، فهي توفر تجربة مشاهدة من خلال محتوى مصنف ومُتاح بشكل مُنظم مقسّم إلى ثلاث فئات، تشمل كل ما يُبث عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية المحلية، وأرشيف المكتبة الرقمية للإذاعة والتلفزيون ويضم برامج ومواد نادرة، بالإضافة إلى تقديم محتوى متنوع خاص بالمنصة الإلكترونية.



وتشارك الوزارة وعدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة بسلطنة عُمان بمجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في مسابقة المهرجان هذا العام.