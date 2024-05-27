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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري أمام الزمالك.. مابولولو يقود التشكيل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري عن تشكيل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر انطلاق موقعة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، إسلام أبو سليمة، سيف تقا

الوسط: عمر الوحش، كريم الديب، ناصر ناصر، عمرو صلاح

الهجوم: مابولولو، بيكالي أوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو خليل – خالد الغندور – ساليفو مورو – رجب عمران – عبد الغني محمد – شريف رضا – بنجامين بواتينج – أحمد عيد – محمد سطوحي

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

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