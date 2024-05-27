أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 27 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.12 جنيه للشراء، 47.22 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.12 جنيه للشراء، 47.22 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.12 جنيه للشراء، 47.22 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.12 جنيه للشراء، 47.22 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

الدولار مستقر قبل صدور بيانات تضخم في أميركا واليابان

الدولار

استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة، اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وتحركت عملات رئيسية في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكاً به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.

واتسمت التداولات، اليوم الاثنين، بمحدودية بسبب عطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها يوم الأربعاء، وفي منطقة اليورو يوم الجمعة للتأكد من توقعات خفض أسعار الفائدة الأوروبية. كما من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان.

ويتم تداول الجنيه الإسترليني قرب الحد الأقصى لنطاق استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي من مستويات مرتفعة سجلاها في الآونة الأخيرة، ليسجل الدولار الأسترالي 0.6637 دولار أميركي والدولار النيوزيلاندي 0.6122 دولار أميركي مع تراجع توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار مرة أخرى بعدما أظهرت البيانات تباطؤا في ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل/نيسان، مما يؤكد أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انخفاضه، لكن الصورة الأشمل تظهر أن التضخم ومؤشراته لا يزالان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) البالغ 2%.

وظل الفرنك السويسري ينخفض طوال العام ووصل إلى 0.9928 مقابل اليورو ولامس الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023.

وأنهى اليوان الصيني الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 7.24 للدولار ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل مايو/أيار.

واستقر الين الياباني عند 156.87 مقابل الدولار، اليوم الاثنين، لكنه لم يتلق دعما يذكر من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات على سبيل المثال، التي تظل أقل بنحو 350 نقطة أساس دون سعر عوائد السندات الأميركية.