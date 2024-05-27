بديل صحي لأطفالك| طريقة عمل حلوى التفاح بالكراميل

حلوى التفاح المغطى بالكراميل من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها في المنزل للأعياد والمناسبات في دقائق، كما تحتوي على فوائد مذهلة للجسم، فتكون بديل صحي للحلويات الجاهزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في 3 خطوات.

حلوى التفاح المغطى بالكراميل

طريقة عمل حلوى التفاح بالكراميل

المقادير

- التفاح الأخضر : 3 حبات (صغير)

- سكر : 2 كوب

- سكر : نصف كوب (جولوكوز حلويات)

- ملون الطعام الأحمر : قطرات

طريقة التحضير

ضعي السكر والجولوكوز على نار هادئة حتى يذوب ويصبح كراميل أبيض، ثم أضيفي قطرات اللون الأحمر حسب الرغبة، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم ارفعيه عن النار.

أثناء هذا الوقت، اغسلي التفاح وجففيه، ثم ضعي في أسفل التفاح عيدان شوي خشبية في كل حبة.

غمسي التفاح في الكراميل ثم ضعيه على لوح سيليكون أو صينية مدهونة زيت ويترك ليبرد، ثم يقدم.

فوائد تناول التفاح الأخضر

المساعدة في فقدان الوزن الزائد

يساعد تناول التفاح الأخضر على الريق في فقدان الوزن الزائد، حيث إنه يعمل على تحسين عمليات الأيض، كما تسهم الألياف القابلة للذوبان في التفاح الأخضر في تحسين وظائف الأمعاء، ممّا يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء وبالتالي فإنك ستتناول كمية أقل من الطعام على الفطور.

تعزيز المناعة

يُعد التفاح الأخضر أحد أشهر مصادر مضادات الأكسدة والمركبات الفلافونويدية ومصدرًا لفيتامين ج، وهذه المركبات تساعد في الحفاظ على خلايا الجسم وحمايتها من التلف، وتعمل على محاربة الشوارد الحرة والسموم في الجسم، ما يساهم في زيادة مناعة الجسم ووقايته ضد الالتهابات والميكروبات، كمت تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري.

يحسن صحة الرئة والكبد

قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة، ويمكن أن تسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة أضرارًا مؤكسدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث استجابات التهابية ومسببة للحساسية في جسمك، كما أن قشر التفاح غني بمادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

يساعد على الهضم

يعد التفاح الأخضر من الفواكه المليئه بالألياف ويخفف من الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى، ومن المعروف أن مركبا يسمى "البكتين" موجود في التفاح، يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء؛ لذلك فللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب أن نستهلك التفاح الأحمر أو الأخضر بانتظام.